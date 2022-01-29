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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبه وياسمين.. أسرار جديدة حول إطلاق أسماء نسائية على الأعاصير

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

علق الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، على المسميات التى تطلق على العواصف الجوية مثل " عاصفة هبة و عاصفة ياسمين" و قال إن هذه المسميات تأتى من خلال رواد السوشيال ميديا بمختلف الأماكن، و هيئة الأرصاد ليس لها أى علاقة بتلك الأشياء.

وأضاف رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن بعض الدول المجاورة يحدث بها نفس الأمر ويطلقون مسميات مثل عاصفة التنين.

ولفت إلى أن الأعاصير التى تحدث فى المحيطات يتم تحديد مسميات لها كل ثلاث سنوات، وذلك يكون من خلال المنظمات التابعة لها.

تسمية الأعاصير بأسماء النساء 

وتابع أن المسميات فى البداية التى كانت تطلق على الأعاصير كان يتبع لـ الزعماء القدماء، و الشخصيات المؤثرين فى تاريخ البشرية، وفى الفترة الأخيرة تم تسمية الأعاصير بأسماء نسائية، وذلك حتى يأتى الإعصار لطيف، ولا يكون هناك ظواهر جوية حادة.

أشار إلى أن الأعاصير فى الفترة الأخيرة أصبحت تدمر، المناطق التى تحدث بها، وطالب بأن يكون هناك مسميات آخري لـ الأعاصير.

 

أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، وزيادة ملحوظة في فترات سطوع الشمس.

وقال «محمود شاهين»  إن هناك تحسنا واضحا في الطقس، ووصلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم  لـ 16 درجة، مضيفا أنه متوقع استمرار تحسن  درجات الحرارة بحيث تصل درجة الحرارة العظمى لـ 19 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد الجوية.. شهر يناير ذروة الشتاء في مصر

أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة، وقد يصاحب  ذلك أتربة على الطرق الصحراوية وهذا لا يؤثر على الأنشطة اليومية، لافتا إلى أن شهر يناير ذروة الشتاء في مصر.

وأشار «محمود شاهين»  إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وارتفاع الأمواج يصل لـ 2 متر وهناك انتظام في حركة الملاحة ولا يوجد تأثير على الأنشطة البحرية.

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية العواصف الجوية الأعاصير

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