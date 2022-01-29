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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائبة إمبابة: حصر المباني المُزالة لتطوير المحور بتعويض مناسب |فيديو

صدى البلد

قال النائبة نشوى الديب عن دائرة إمبابة  تفاصيل أعمال التوسعة في  محور 26 يوليو على جانبي الطرق في إمبابة وأوسيم، وأن التوسعة تجري  لان يكون المحور أربع حارات.

وبينت في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON  أن الدولة توسع محور 26 يوليو وتقوم بإنشاء محور جديد، قائلة : "بتوسع المحور 4 حارات وبتعمل طريق رايح وجاي، وهيكون فيه طريقين أعلى بعض، طريق رايح وآخر جاي، وفي إمبابة المحور هيجي من أحمد عرابي ويصل إلى أوسيم وكرداسة وغيره.".

وكشفت أنها إلتقت مسئولي الهيئة الهندسية وكشفوا لها تفاصيل تطوير محور 26 يوليو للتيسير على المواطن والظهور بمظهر حضاري، ومن هنا تأتي حتمية هذه الكباري.

وأوضحت، هيئة المساحة تقوم بحصر المباني التي سوف تُزال لتطوير محور 26 يوليو، وكاشفة أن التعويض سيتناسب  مع السعر الحالي وقت نزع الملكية، قائلة : "زيادة بنسبة 20% كنوع من التعويض النفسي والمعنوي عن ترك المكان.

تابعت : "  لو موجود في شقة وليك نسبة في الأرض هتحصل على 3 تعويضات أولها تعويض كساكن، وتعويض عن المباني نفسها واللي صرفته على التوضيب، وتعويض تالت عن نسبة الأرض، والتعويضات ستكون مجزية ومرضية."

وبينت أن عددا من النواب اجتمعوا لبحث آخر أوضاع تطوير محور 26 يوليو، وأنه سوف يعقد  مؤتمر شعبي للإعلان عن كل التفاصيل والعمارات الموجودة في إمبابة يمكن استغلالها في تسكين الناس.

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