الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية خلال إجازة نصف العام

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال الـ 7 أيام المقبلة سيكون هناك تحسن نسبي فى الأحوال الجوية، وسيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية.

وأضاف رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن ما تعرضت له البلاد خلال الأيام لن يتكرر خلال الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن، الفترة الماضية هى ذروة فصل الشتاء، ولكن مع إجازة منتصف العام سيكون هناك تحسن فى الأحوال الجوية.

علق الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، على المسميات التى تطلق على العواصف الجوية مثل " عاصفة هبة و عاصفة ياسمين" و قال إن هذه المسميات تأتى من خلال رواد السوشيال ميديا بمختلف الأماكن، و هيئة الأرصاد ليس لها أى علاقة بتلك الأشياء.

وتابع رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن بعض الدول المجاورة يحدث بها نفس الأمر ويطلقون مسميات مثل عاصفة التنين.

ولفت إلى أن، الأعاصير التى تحدث فى المحيطات يتم تحديد مسميات لها كل ثلاث سنوات، وذلك يكون من خلال المنظمات التابعة لها.



وتابع أن المسميات فى البداية التى كانت تطلق على الأعاصير كان يتبع لـ الزعماء القدماء، و الشخصيات المؤثرين فى تاريخ البشرية، وفى الفترة الأخيرة تم تسمية الأعاصير بأسماء نسائية، وذلك حتى يأتى الإعصار لطيف، ولا يكون هناك ظواهر جوية حادة.

وأشار إلى أن الأعاصير فى الفترة الأخيرة أصبحت تدمر، المناطق التى تحدث بها، وطالب بأن يكون هناك مسميات آخري لـ الأعاصير.



أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، وزيادة ملحوظة في فترات سطوع الشمس.

وقال «محمود شاهين» إن هناك تحسنا واضحا في الطقس، ووصلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم لـ 16 درجة، مضيفا أنه متوقع استمرار تحسن درجات الحرارة بحيث تصل درجة الحرارة العظمى لـ 19 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد الجوية.. شهر يناير ذروة الشتاء في مصر



أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة، وقد يصاحب ذلك أتربة على الطرق الصحراوية وهذا لا يؤثر على الأنشطة اليومية، لافتا إلى أن شهر يناير ذروة الشتاء في مصر.

وأشار «محمود شاهين» إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وارتفاع الأمواج يصل لـ 2 متر وهناك انتظام في حركة الملاحة ولا يوجد تأثير على الأنشطة البحرية.