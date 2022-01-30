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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مطرب المهرجانات مسلم يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن.. صور

مسلم وزوجته واورتيجا
مسلم وزوجته واورتيجا

احتفل مطرب المهرجانات مسلم بحفل زفافه علي فتاة من خارج الوسط الفني تدعي مي .

 

وأقام مسلم حفل زفافه بإحدى فنادق القاهرة الكبرى ؛ حيث سيشهد الفرح حضور بعض من أصدقائه من مطربي المهرجانات.

 

وحضر حفل الزفاف حمادة الليثي وطارق الشيخ، وأورتيجا وحمادة مجدي وسيف مجدي ونجم الغزالة رايقة محمد أسامة  كما حضر أيضًا عدد كبير من نجوم  الفن.

 

وكان  مسلم  قد أعلن عن عقد قرانه منذ  أسبوعين بمدينة  بورسعيد، حيث نشر عبر حسابه بموقع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا من عقد قرأنه وعلق عليها : "بجد عاوز كل الناس تفرح ليا النهارده كان كتب كتابي أسعد يوم في حياتي بجد".

 

لم يقنن أوضاعه.. وكيل المهن الموسيقية يكشف سبب إيقاف مسلم عن الغناء

كشف الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، سبب إيقاف مطرب المهرجانات مسلم ، وذلك بعد تصريحاته في برنامج et  بالعربي التي هاجم فيها النقابة .

 

وقال محمد أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد إن سبب إيقاف مسلم بسبب عدم تأديته للخدمة العسكرية ".

 

أضاف: "كما أنه  لم يقنن أوضاعه ، وقدم للنقابة أوراقا بأنه لا يزال يدرس بالجامعة على الرغم أن عمره يؤهله لدخول الجيش".

 

علّق مطرب المهرجانات مسلم؛ على قرار إيقافه من الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، موضحًا أنه لا يعتبر نفسه مُطرب مهرجانات وتعرض للظلم من قبل النقابة.

 

وقال مُسلم خلال لقائه في برنامج et بالعربي، إن نقابة المهن الموسيقية تضع أسماء وتحذف أسماء دون دليل أو مبرر، موضحًا أنه تم وقفه منذ 5 سنوات لأن أوراق انتسابه إلى النقابة ليست مكتملة.

 

وتابع مسلم: خبر وقفي منذ 5 سنوات زعلني جدًا، وكان نفسي حد يكلمني يقولي خلص ورقك، بس أنا اتعاملت بطريقة مش كويسة من النقابة، وكان يوجد طرق أفضل من ذلك لإخباري باستكمال أوراقي.

 

وتحدث مسلم عن تصنيفه كمطرب مهرجانات، مؤكدًا أنه لا يعتبر نفسه مطرب مهرجانات، لأنه كان يُقدم طربا في بداية مشواره، وغنى أمام الموسيقار هاني شنودة، بالإضافة إلى غنائه على مسرح سيد درويش، موضحًا أنه بدأ مشواره منذ الصغر، وشهرته ليست من تراك واحد فقط، كما أنه قدّم تتر مسلسل موسى لمحمد رمضان والمداح لحمادة هلال.

 

 

وكشف مطرب المهرجانات، أنه حاول التواصل مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، لكنه فوجئ بأنه حظره على الواتس آب، قائلًا: عايز أتواصل مع أستاذ هاني مفيش أي رد.. الواتساب معمولي بلوك لوحده معرفش ليه.. أخش من أرقام تانية ألاقي الصورة بتظهر، وأخش من عندي ألاقي بلوك، فمرضيتش أحرج نفسي.

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مطرب المهرجانات مسلم مسلم حفل زفافه مطربي المهرجانات أورتيجا حمادة الليثي

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