محامى يحرج برلمانية: استحالة يكون فيه 86% من الزواجات يتعرضن للضرب

أحرج المحامى عصام عجاج النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.



وقالت النائبة أمل سلامة خلال حوارها مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن 86% من الزوجات مصر يتعرضن للعنف الأسرى، ولابد من تشريع قانون لمنع العنف يحمى الأسرة والمجتمع.

وتابعت النائبة أمل سلامة قائلة:" 50% من المطلقات تطلقن بسبب ضرب الزوج".

المحامى

ومن جانبه رد عصام عجاج قائلا:" لو 86% كده كل ستات مصر بتتضرب، معنى كده أن كده 17 سيدة من كل 20 بـ يتم ضربها، الإحصائية دى غير دقيقة".

وتابع عصام حجاج قائلا:"حسب إحصائية لمركز البحوث الجنائية والاجتماعية 26% من الأزواج يتعرضن للضرب على يد أزواجهم".



