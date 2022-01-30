حالة طوارئ شرق تايلاند لاحتواء تسرب عشرات الأطنان من النفط .. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو حالة طوارئ شرق تايلاند والبحرية تسعى لاحتواء تسرب عشرات الأطنان من النفط.

وأوضحت أن عناصر البحرية التايلاندية تسعى لإزالة تلوث نفطي امتد إلى أحد شواطئ الساحل الشرقي للبلاد.

وأشارت إلى أن عناصر البحرية وخبراء التلوث يواصلون جهود إزالة التلوث الذي وقع في خليج تايلاند، عندما تسرب 60 طنا من النفط الخام على بعد 20 كلم قبالة ساحل إقليم رايونغ.

وتابعت أن أفراد الطواقم شوهدوا بلباس بلاستيك أصفر واق، على شاطئ ماي رام بونغ الذي يبعد مسافة ساعتين ونصف عن بانكوك، يقومون بإزالة البقع النفطية التي امتدت إلى الشاطئ في الليلة الماضية.

