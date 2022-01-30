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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد نحو بحر اليابان

صدى البلد

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدّد" في البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الشمالية، تُمثّل عملية الإطلاق هذه، سابع اختبار للأسلحة تُجريه بيونج يانج هذا العام.

وفي وقت سابق أمس السبت اعتبر سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، هان تيه سونغ، أن "سلسلة تجارب الأسلحة الأخيرة التي أجرتها بلاده لا تشكل أي تهديد لجيرانها".

وفي خطاب ألقاه خلال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، قال هان تيه سونج: "كانت تجربة إطلاق الأسلحة الأخيرة من النوع الجديد جزءا من أنشطة تنفيذ الخطة المتوسطة والطويلة المدى لتطوير علوم الدفاع ولا تشكل أي تهديد أو ضرر لأمن البلدان المجاورة"، وفق وزارة خارجية بيونج يانج.

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كما دعا السفير الكوري الشمالي الولايات المتحدة إلى وقف "سياساتها العدائية" و"المعايير المزدوجة" تجاه الشمال، و"إنهاء التدريبات العسكرية الهجومية ونشر مختلف الأصول الاستراتيجية النووية" في شبه الجزيرة الكورية وحولها.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في يومي 5 و11 يناير، إذ أعربت كل من سيئول وواشنطن عن مخاوفهما بشأن إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ وجددتا دعوات لبيونج يانج للعودة إلى الحوار، بحسب وكالة "يونهاب".

كوريا الشمالية مقذوفا بحر اليابان بيونج يانج كوريا الجنوبية

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