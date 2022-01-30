برفقة يحيي الفخراني.. أحدث ظهور لـ كارمن سليمان عبر إنستجرام

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارمن سليمان برفقة النجم القدير يحيي الفخراني، وعلقت قائلة : دكتور يحيي الفخراني.



و كانت قد أحيت الفنانة كارمن سليمان حفل غنائي ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير الجاري، وشاركها في الحفل أسماء لمنور، وسعد الفهد.

وطرحت الفنانة كارمن سليمان، فيديو كليب "لمعلوماتك" عبر قناتها على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، وتوزيع ميكس وماستر جلال الحمداوي.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".