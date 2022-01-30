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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. وقوع انفجار شمسي.. قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب.. جنات تظهر مع زوجها

جنات مع زوجها
جنات مع زوجها

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

بعد حبسهما أسبوعا في بلكونة منزله.. الأهالي ينقذون كلبين من الموت.. فيديو
 

الصحة: تسجيل 2018 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و44 حالة وفاة
 

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها
 

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور
 

الخطيب لم يستشرني .. سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس تعاقد الأهلي مع موسيماني
 

قبل المواجهة المنتظرة.. جنات مع زوجها بتيشرت منتخبي مصر والمغرب
 

هل هناك بشر لا يخطئون ؟ علي جمعة يكشف عنهم
 

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الأخبار المحلية والعالمية الاهالي الصحة قنوات مجانية مباراة مصر والمغرب وقوع انفجار شمسي

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