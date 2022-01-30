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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل المواجهة المنتظرة.. جنات مع زوجها بتيشرت منتخبي مصر والمغرب

صدى البلد

نشر زوج المغنية المغربية جنات صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت المغربية جنات، بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار برفقة زوجها بتيشرت منتخبي مصر و المغرب ، وعلق علي الصورة قائلا: " مصر المغرب أشقاء".

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من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.


يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات غناء تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى.

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