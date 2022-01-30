عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهامات كبيرة لرئيس وزراء هايتي.. يعوق التحقيقات حول اغتيال الرئيس الراحل

رئيس هايتي جوفينيل
رئيس هايتي جوفينيل مويس

مازالت الأمور يلفها الغموض حول مقتل رئيس هايتي الراحل، الذي قضى نحبه قبل أشهر في العام الماضي، وفي جديد الأمور، وجه مسئول سابق اتهامات لرئيس الوزراء بالتورط في سير التحقيقات حول الاغتيال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

أوميكرون الشبحي أشد في عدواه.. هل تجدي معه اللقاحات والجرعات المعززة نفعا؟

أوميكرون يهاجم العالم.. إصابات قياسية في إندونيسيا وروسيا

ووجه رئيس الحكومة السابق ووزير الخارجية في هايتي، كلود جوزيف، اتهامات لرئيس الوزراء الحالي أرييل هنري بعرقلة التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

قال جوزيف: "التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس يتسم بطابع دولي، تشارك فيه حاليا عدة دول في المنطقة. لذلك طلبنا من الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماجرو التصدي لعرقلة التحقيق المنهجي من قبل رئيس الوزراء الحالي أرييل هنري".

وجاء الرد على جوزيف، من قبل الحكومة بقولها إن الاتهامات التي من قبل جوزيف، ماهي محاولة لتحقيق أهداف السياسية، من خلال ضرب استقرار البلاد.

وتكفل بالرد وزير الخارجية الهايتي جان فيكتور جينوس إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو: "علمت حكومة هايتي لتوها أنكم استقبلتم مجموعة من الأشخاص في مقر منظمة الدول الأمريكية الذين، بحجة دفع التحقيق الجاري قدما، يحاولون استخدامكم لزعزعة استقرار هايتي لأغراض سياسية خاصة بهم".

وسبق واتهمت وزارة العدل الأمريكية، رجلا هايتيا آخر بالتواطؤ في القتل، لدوره المفترض في عملية اغتيال الرئيس الهايتي، جوفينيل مويس، في يوليو الماضي، حسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وأعلنت التهم الموجهة إلى رودولف جار (49 عاما) في محكمة في ميامي بفلوريدا، بعد اعتقاله في السابع من يناير في جمهورية الدومينيكان وتسليمه إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لوثيقة موجودة في الملف لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) اعترف رودولف جار في مقابلة في ديسمبر بتقديم أسلحة وذخيرة لمجموعة الكولومبيين المتهمين بارتكاب جريمة القتل.

وفي 7 يوليو 2021 اقتحمت مجموعة كوماندوز المقر الخاص للرئيس الهايتي، جوفينيل مويس، في بورت أو برنس، وأطلقت عليه 12 رصاصة.

ويشتبه في أن اغتياله كان مخططا له من جانب مجموعة من الهايتيين-الأمريكيين المتمركزين في هايتي، والذين زعم أنهم جندوا الكوماندوز الكولومبي.

وبحسب وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي فإن "العديد من الكولومبيين المشتبه بهم أقاموا في المقر، لذي يعود إلى رودولف جار، وأن الأخير شارك في اجتماع مع أحد المنظمين الرئيسيين لمخطط الاغتيال".

ويطبق القانون الأمريكي في هذه الحالة لأن الخطة تم تنظيمها جزئيا على الأراضي الأمريكية في فلوريدا، من قبل رعايا أمريكيين-هايتيين.

وتشير وثيقة مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا إلى أن "المؤامرة كانت تهدف في البداية إلى اختطاف جوفينيل مويس واحتجازه، ولكن قبل أقل من أسبوعين من الوقائع تقرر اغتياله".

ويواجه رودولف جار حكما بالسجن المؤبد بتهمة "التواطؤ في القتل، أو الاختطاف خارج الولايات المتحدة، وتقديمه مساعدة مادية أدت إلى الوفاة".

ورودولف جار، هو الشخص الثاني الذي يتم اعتقاله ويتهم في الولايات المتحدة بقتل جوفينيل مويس، بعد الجندي الكولومبي المتقاعد ماريو بالاسيوس، الذي اتهم في 4 يناير في ميامي بتورطه في الاغتيال، حيث اتهم مدعون أمريكيون في وقت سابق من هذا الشهر العسكري الكولومبي المتقاعد ماريو بالاسيوس بالضلوع في مؤامرة لخطف أو قتل مويس، وقد قتل في العملية ثلاثة مرتزقة كولومبيين، واعتقل آخرون.. ولا يزال الأشخاص الذين أمروا باغتيال رئيس هايتي مجهولين.

مقتل رئيس هايتي اتهامات الاغتيال رئيس الحكومة السابق ووزير الخارجية كلود جوزيف رئيس الوزراء الحالي أرييل هنري اغتيال الرئيس جوفينيل مويس الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماجرو وزير الخارجية الهايتي جان فيكتور جينوس هايتي رودولف جار الدومينيكان الولايات المتحدة اف بي آي الكولومبيين

موضوعات متعلقة

بعد إلغاء حفل زفافها.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بسبب "كورونا"

قائد حلف الناتو عن مخاوف الحرب مع روسيا : أرسلنا ردنا إلى بوتين بشكل سري

أوميكرون يهاجم العالم.. إصابات قياسية في إندونيسيا وروسيا

أوميكرون الشبحي أشد في عدواه.. هل تجدي معه اللقاحات والجرعات المعززة نفعا؟

برغم تحذيرات الرئيس الأوكراني.. أميركا تستعد لغزو روسي قريب لكييف

صدمة عالمية لظهور متحور جديد من كورونا.. "أوميكرون الخفي" يحير العلماء

الصحف الكويتية: الرئيس السيسي يؤكد على التعاون مع الجزائر لمواجهة الإرهاب.. ومدبولي: حريصون على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة.. ومجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة بوزير الدفاع

الناتو يستعرض قوته بحاملة طائرات أمريكية.. وإغلاق البحر المتوسط ​​ومجاله الجوي

ترشيحاتنا

حكم قراءة القرآن أثناء الجلوس على السرير.. الإفتاء توضح

أسعار ومواصفات نيسان سنترا موديل 2022 الشكل الجديد |صور

المركزي: البنوك وفرت 1994 فرصة عمل جديدة في 8 أشهر

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

بدء امتحان الجبر في لجان الصف الثاني الثانوي ورقيا بنظام اوبن بوك

«كارت غير مقبول».. 7 أسباب لظهورها على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع|اعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

3 آيات قرآنية تصلح حال أبناءك وتغيرهم للأفضل.. احرص على ترديدها يوميًا

فيديوجراف.. قصة عبدة الشيطان بالدقهلية.. وهكذا حكم القضاء

سعر الذهب اليوم الأحد 30- 1- 2022

مونتيرى المكسيكي فى ورطة قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية بالإمارات

تطور خطير.. ظهور متحور شرس من أوميكرون أسرع انتشارا ولا يظهر بالتحليل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 30- 1- 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. مغتصب يحمل ضحيته على كتفه.. الكوتشي الساندويتش.. أسرع طريقة للتخلص من الزكام

هل تعاني من الزكام؟ حيلة سحرية للتخلص من انسداد الأنف فورا

البازلاء المجمدة حيلة سحرية للنوم في لحظات

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

فيديو

فيديوجراف.. قصة عبدة الشيطان بالدقهلية.. وهكذا حكم القضاء

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ