بوسي شلبي بعد فيديو جون ترافولتا: شكرا المحترم عمرو أديب

توجهت الإعلامية بوسى شلبى بالشكر للإعلامي عمرو أديب بعد دفاعه ودعمه لها بعد الهجوم عليها بسبب فيديو الممثل العالمى جون ترافولتا.

وكتبت بوسى شلبى عبر حسابها بموقع إنستجرام :" شكرا المحترم عمرو أديب كلامك أسعدنى واتشرفت انك تتكلم عنى فى أهم برنامج فى الوطن العربى".

استنكر الإعلامي عمرو أديب، التنمر الذي تعرضت له الإعلامية بوسي شلبي، بسبب فيديو تدعو فيه الممثل جون ترافولتا لزيارة مصر.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة إم بى سى مصر: إن بوسي شلبي قدمت عملا وطنيا أنا لم أستطع تقديمه"، لافتا إلى أنها دعت الممثل جون ترافولتا لزيارة مصر.

وطالب الإعلامى عمرو أديب، بضرورة شُكر بوسى شلبى؛ لتذكرها بلدها، ودعوتها للفنان العالمي جون ترافولتا.

فيديو بوسي شلبي وجون ترافولتا

تسبب النجم العالمي جون ترافولتا ، في موجة كبيرة من السخرية على الإعلامية بوسي شلبي أرملة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ، بعد انتشار فيديو لها من حفل توزيع جوائز Joy Awards بالسعودية، وهى لم تصدق أنها التقت بالنجم العالمي.

ذهبت في البداية بوسي شلبي لتلقي التحية على ترافولتا وتطالبه بزيارة مصر في فيديو وصفه البعض على مواقع التواصل الإجتماعي بأنه "فضيحة".