مستشار الرئيس للصحة: تجارب إكلينيكية سريرية في مصر لعقار كورونا الجديد

صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، بتفاصيل إنتاج 5 شركات لعقار “ميرك” للحد من أعراض فيروس كورونا.

وقال عوض تاج الدين إن الأدوية الحديثة تنقسم لعقارين، أول هذه الأدوية أنتجته 5 شركات وتم تسجيله واعتماده من هيئة الدواء المصرية، ويستخدم فى الحالات البسيطة أو المتوسطة التى تشبه أعراض البرد العادية.

وأضاف أن العقار الثانى من المقرر أن يتم إنتاجه ويتم بالتوازى معه يتم عمل تجارب إكلينكية سريرية فى مصر بجميع المعايير بالخبرات العلمية المصرية لمعرفة التأثير الإيجابى لهذه العقارات.

وأكد أن الدولة المصرية وفرت جميع الإمكانيات الوقائية منذ اللحظة الأولى ضد فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس بدعم كامل من القيادة المصرية.

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