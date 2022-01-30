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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث على الطريق الدولي بكفر الشيخ

إسعاف.. صورة أرشيفية
إسعاف.. صورة أرشيفية

شهد الطريق الساحلي الدولي بكفر الشيخ، مساء اليوم، حادث انقلاب سيارة، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

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كانت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الساحلي أمام قرية الزهراء، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

تراوحت الإصابات ما بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه كسور، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف مدير إدارة المستشفى، وتوجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

 

حرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيق.

وزارة الصحة محافظة كفر الشيخ إصابات مديرية الصحة انقلاب سيارة كفر الشيخ

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