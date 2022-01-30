مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص في سقوط سيارة بترعة بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أشخاص آخرين في سقوط سيارة ربع نقل بترعة ناحية عزبة أنطون طريق الدير - مير مركز القوصية بأسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بسقوط سيارة ربع نقل بترعة ناحية عزبة انطون بطريق الدير / مير.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص سقوط السيارة رقم 8917 س. ي. أ ربع نقل.

أسفر الحادث عن مصرع "ماري. ف. ي" ٣٤ عاما وأصيب كلا من "ابرام. أ. ر" ٤٠ عاما، و " مير. أ. أ" ١١ عاما، " فلوى. ب. أ" ٣ سنوات، و " جولي. أ. أ" ٨ سنوات، " ماريا. أ. أ" ٣ سنوات، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.