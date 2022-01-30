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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص في سقوط سيارة بترعة بأسيوط

صدى البلد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أشخاص آخرين في سقوط سيارة ربع نقل بترعة ناحية عزبة أنطون طريق الدير - مير مركز القوصية بأسيوط

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تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بسقوط سيارة ربع نقل بترعة ناحية عزبة انطون بطريق الدير / مير.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص سقوط السيارة رقم 8917 س. ي. أ ربع نقل. 

أسفر الحادث عن مصرع "ماري. ف. ي" ٣٤ عاما  وأصيب كلا من "ابرام. أ. ر" ٤٠ عاما، و " مير. أ. أ" ١١ عاما، " فلوى. ب. أ" ٣ سنوات، و " جولي. أ. أ" ٨ سنوات، " ماريا. أ. أ" ٣ سنوات، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أسيوط امن اسيوط سقوط سيارة ترعة أسيوط اخبار الحواث مركز القوصية

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