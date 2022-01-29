مصرع طفل غرقا في ترعة براوة ببني سويف

لقي طفل مصرعه غرقًا، مساء اليوم الجمعة، في مياه حوض ري زراعي بمنشأة طاهر التابعة لقرية براوة بمركز اهناسيا ببني سويف، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى اهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة اهناسيا يفيد بورود بلاغ بغرق طفل في مياه حوض ري زراعي بمنشأة طاهر التابعة لقرية براوة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "انس علاء فتحي" 6 أعوام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلب مدير النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.