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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي فى بنى سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 3 أطفال أشقاء اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي في بنى سويف عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بقرية الدوية  وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بإصابة 3 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بقرية الدوية، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم "سلمي.م.ك" 10 سنوات، و"عمر" 11 سنة، و"على" 6 سنوات وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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