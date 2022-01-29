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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بـ أسيوط

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط سوهاج الزراعي أمام قرية الشغبة بمركز أسيوط.

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تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط سوهاج الزراعي أمام مدخل قرية الشغبة.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 6289 ملاكي أسيوط والسيارة رقم 1483 ميكروباص.

أسفر الحادث عن إصابة كل من " أبوبكر. ز. أ" 35 عاما، و " أحمد. ر. ع" 27 عاما، و " علاء. م. ع" 28 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام " الشاملة"، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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