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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صور تذكارية وتوزيع بوسترات في مسيرة لقيادات أمن أسيوط احتفالا بعيد الشرطة

محافظ أسيوط يضع اكيليل
محافظ أسيوط يضع اكيليل الزهور على نصب شهداء الشرطة

قاد اللواء الدكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط مسيرة بالسيارات بشوارع مدينة أسيوط احتفالا بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة في إطار احتفالات محافظة أسيوط بعيد الشرطة .

محافظ أسيوط يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

انطلقت المسيرة من قطاع قوات الأمن بمركز الفتح وتوقفت بميدان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أمام مسجد عمر مكرم يتقدمها أتوبيس مكشوف تعزف عليه فرقة الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وسط تفاعل من المارة بالشارع وحرص مدير امن أسيوط وقيادات مديرية الأمن على التقاط الصور التذكارية مع الشباب من المارة وقام شباب الضباط بتوزيع بوسترات تذكارية تحمل شعار الذكرى الـ 70 لشهداء الشرطة على السيارات المارة وسط هتافات الشباب " تحيا مصر .. تحيا مصر " وتحركت المسيرة لتجوب شوارع الشهيد يسري راغب وميدان المحطة وشارع الهلالي الى مديرية امن أسيوط .

 

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شارك اللواء أركان حرب محب حبشى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بمركز الفتح بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70 والذى يوافق 25 يناير من كل عام ويحمل ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

 

حيث تم عزف الموسيقى العسكرية ـ سلام الشهيد ـ وبعد ذلك قام محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للوفاء لشهداء مصر جيلاً بعد جيل عرفاناً بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن ينعم المواطنين بمعيشة كريمة يسودها الأمن والأمان داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم محافظ أسيوط ، التهنئة إلى أفراد الشرطة والمجندين والضباط بمناسبة احتفالات عيد الشرطة مشيداً بالدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية مؤكدًا أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا كما أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة حيث أنهم يقدمون أرواحهم فداءًا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط شرطة وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل وطننا الغالي مصر.

 

 

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