عيد الشرطة الـ 70.. شاهد| حكاية مجند استشهد في مطاردة لتجار المخدرات

تزامنا مع الذكرى الـ70 لعيد الشرطة ، قدم موقع " صدى البلد " بثا مباشرة من داخل منزل الشهيد مجند " محمد أحمد الصل "، بمركز اسنا محافظة الاقصر والذى استشهد خلال مطاردة لتجار مخدرات.

تقول والدة الشهيد "محمد الصل " إنها استقبلت خبر استشهاد نجلها بقلب مؤمن بالله وقضاءه قائلة: " ابنى قبل استشهاده بستة أشهر قال إنه يتمنى أن يموت شهيد مثل أبطال مسلسل " كلابش" ، لأنه كان متأثر جدا ببطولات الشرطة بالمسلسل ".



وأضافت والدة الشهيد "محمد الصل " : " أن يوم إصابته كان يوم المولد النبوى وكنت بالمنزل ، وجاء خبر إصابته من الداخلية إلى والده ، ولكن والده لم يفصح لى الخبر ، وتوجه إلى مستشفي الشرطة بالقاهرة ، وهناك وجد ابنى فى غيبوبة تامة ، وبعدها قام بالاتصال بي ولحقت بهم إلى المستشفي وبعد شهرين فى غيبوبة توفي يوم 24 يناير 2019 ".

ويقول " أحمد الصل " والد الشهيد :" إن نجله توفي إثر إصابته خلال مطاردة الشرطة لبعض تجار المخدرات بمنطقة شارع ال90 بالتجمع الخامس، حيث حدث تبادل لإطلاق النيران تسبب فى انقلاب السيارة التى يقودها نجلى فأصيب جميع من بالسيارة بإصابات بالغة، ومن ضمنهم ابنى الشهيد الذى كانت إصابة فى المخ مباشرتا تسببت فى دخوله فى غيبوبة لمدة شهرين ثم استشهد " .

ويوضح والد الشهيد، بأن نجله كان دائم المزاح والتحدث عن استشهاده منذ بداية دخوله منطقة التجنيد، وهو يؤكد بأنه سوف يكون شهيد بإذن الله .

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