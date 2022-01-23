رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة لإزالة التعديات ضمن الموجة ١٩ في مرحلتها الأولى لتنفيذ إزالة عدد (٤) حالات تعدي بإجمالي مساحة (١٤٠٠)م٢ وهى حوض السيالة ١٤ ناحية العوامية(٤ط) إزالة مخالفة سور بالطوب الأبيض والأسمنت.

حوض السيالة ١٤ ناحية العوامية (٢ ط) إزالة مخالفة سور بالطوب الأبيض والأسمنت.

حوض السيالة ١٤ ناحية العوامية بمنطقة الجولي فيل (١ ط) إزالة مخالفة سور بالطوب الأبيض والأسمنت.

حوض الأنبا باخوم بناحية منشأة العماري (١ ط) إزالة مخالفة سور بالطوب الأبيض والأسمنت ، وتمت جميع الإزالات حتى مستوي سطح الأرض ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبد الحميد مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، وبمشاركة اللواء محمد الصاوي مساعد مدير أمن الأقصر والرائد أحمد جادو رئيس مباحث بندر الأقصر والرائد سعيد شبل مأمور قسم شرطة الأقصر بالانابة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة إدارة حماية الأراضي وبمعاونة رؤساء حي المطار وجنوب وإدارة المتابعة الميدانية ومشرفى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، وحملة المعدات الثقيلة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى لحملات الموجة ١٩ لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وكذلك توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.



على صعيد متصل قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بالتنسيق مع رئاسة المركز وبناء على تعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس المركز بإزالة تعدى عبارة عن غرفة على مساحة ٩ م تقريبا فى المهد بواسطة المتعدى وبدون قوات تأمين.

تمت الحملة بإشراف الدكتورة أمل إسماعيل مدير مديرية الزراعة بالأقصر والمهندس أبو بكر حجاجي مدير الإدارة الزراعية بمركز الزينية وسيد عبد الرزاق رئيس الوحدة الزراعية بالقرية ، ويوسف جلال نائب رئيس المركز ومصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد انور محمد سكرتير القرية.