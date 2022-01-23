الأقصر تستضيف المؤتمر السنوي للشراكة المصرية الأفريقية اليوم.. تفاصيل

قالت هبة يوسف مدير تنمية الأعمال والسياحية العلاجية ، إن اليوم ينطلق المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية وسيقام لمدة يومين ويقام بالتعاون مع وكالة الشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية .

وأضافت هبة يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن المؤتمر سيكون بعنوان الشراكة المصرية الأفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية وسيكون متواجدا في المؤتمر 25 سفيرا أفريقيا وبحضور محافظ الأقصر .

أوضحت هبة يوسف ، إن المؤتمر بمثابة ملتقى للحوار الشامل مع السفراء الأفارقة لطرح الرؤى المختلفة الخاصة بسبل دعم النظم الصحة في البلاد الأفريقية ودعم سبل السياحة العلاجية في مصر.