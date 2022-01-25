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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيد الشرطة الـ 70

محافظ أسيوط يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

محافظ أسيوط يضع إكليل
محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اللواء أركان حرب محب حبشى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، في وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة ، بمقر قوات الأمن بمركز الفتح، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70 والذى يوافق 25 يناير من كل عام ، ويحمل ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة ، وتصديهم بكل شجاعة لقوات الإحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

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جاء ذلك بحضور اللواء طارق يسرى حكمدار مديرية أمن أسيوط ، واللواء وائل نصار مدير مباحث المديرية والعميد أركان حرب محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة والعديد من القيادات الأمنية وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية.

حيت تم عزف الموسيقى العسكرية ـ سلام الشهيد ـ وبعد ذلك قام محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للوفاء بشهداء مصر جيلاً بعد جيل عرفاناً بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن ينعم المواطنين بمعيشة كريمة يسودها الأمن والأمان داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

ثم قام المحافظ ، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بتبادل الدروع التذكارية تقديرًا لدور رجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار للوطن.

كما قدم محافظ أسيوط ، التهنئة إلى أفراد الشرطة والمجندين والضباط بمناسبة احتفالات عيد الشرطة مشيدًا بالدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا ، كما أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة حيث أنهم يقدمون أرواحهم فداءًا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب، مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط شرطة وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل وطننا الغالي مصر.

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