زوجة الطبيب ضحية عزل كورونا: حلمت بوفاة زوجي قبل 8 سنوات.. فيديو

قالت نهلة زوجة الطبيب أحمد ماضي أبو غنيمة، المتوفي إثر إصابته بكورونا أثناء عمله في العزل، إنها حلمت حلم غريب منذ 8 سنين وتحقق بوفاة زوجها.

وأضافت: جاء لي سيدة في الحلم وقالت لي هتعيشي مع جوزك 8 سنين، وظل هذا الحلم يراودني طوال الـ8 سنوات الماضين".

وتابعت نهلة خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة: “طوال الفترة الماضية كنت بخاف عليه من أي شيء وأقوم بالاتصال به باستمرار من أجل الاطمئنان عليه”، مؤكدة أنها كانت خائفة جدا طوال فترة أصابته بكورونا بسبب هذا الحلم .

من جانبها طالبت آمال يوسف والدة الطبيب المتوفي بتخليد ذكراه من خلال إطلاق اسمه علي مدرسة في قريته في محافظة كفر الشيخ مركز سيدي سالم.