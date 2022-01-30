بطريقة كوميدية .. عمرو أديب يسخر من مذيعي بي إن سبورت |شاهد

سخر الإعلامى عمرو أديب من الطريقة التى يتحدث بها مذيعى "بي إن سبورتس"، وذلك عقب فوز منتخب مصر على شقيقه المنتخب المغربي، في بطولة أمم أفريقيا.

ووصف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، "الطريقة التى يتحدث بها مذيعى "بي إن سبورتس" بـ "الباردة"، لافتا إلى أن أحمد المحمدي لاعب المنتخب المصرى السابق كان يتحدث بحماس كبير داخل الأستديو التحليل".

وجسد عمرو أديب بطريقة ساخرة على الهواء، مذيعي "بي إن سبورتس"، معقبا: "لدي ملاحظة قد تكون غير موضوعية، لكن لدي شعور أن الأخوة في قناة "بى إن سبورتس" غير فرحين بتأهل بفوز منتخب مصر".

وتابع أديب قائلا: "فرحتهم بفوز منتخب مصر صفراوية، ويتحدثون بطريقة غربية، لكن جائز أن يكون فرحين وأنا لا ألاحظ ذلك".

وطالب عمرو أديب مذيعي قناة بى إن سبورتس بالموضوعية تجاه منتخب مصر، معقبا:" شوفت اللى عملوه للمنتخبات العربية قبل كده وفرحتهم الكبيرة، لكن تجاه منتخب مصر تحس فيه برود".

كيروش



وعلق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على فوز الفراعنة أمام المغرب اليوم الأحد، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ونجح محمد صلاح في قيادة منتخب مصر للفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف والتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي الأمم الإفريقية.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أن أفضل مجاملة أهديها للاعبين هي أن أشكرهم، فهم يريدون الاستمرار في البطولة ويرغبون في الوصول إلى النهائي".

وواصل: "نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل في المباراة المقبلة بعد الفوز على فريق رائع مثل المغرب ولكن الآن نركز على الكاميرون".

وعندما سٌئل عن تسجيل محمد صلاح لهدف وصانعته لآخر أجاب مدرب مصر: "لسنا فريق اللاعب الواحد وأرفض هذا الوصف، لأن الفريق يلعب بشكل جماعي والجميع يريد الفوز، نلعب معًا، نعاني معا، نصنع الفرص معا ونسجل معًا".

وأردف: "اليوم صلاح كان رائعًا ولكن هذا ما هو متوقع من أفضل لاعب، لكن هناك عملا جماعيا، والجميع يعملون من أجل هدف واحد، سواء خارج الملعب أو داخله، وهذا ما يطور الأداء".

وقال: "هذا ما أتوقعه من هذا الفريق رغم كل الإصابات التي نعاني منها والتي تواجهنا، هناك عقبات كثيرة للغاية ولكن لدينا لاعبين بدلاء قادرين على اللعب ويمكننا الفوز بالبطولة بهم".

وأضاف: "لدي لاعبين رائعين للغاية، نستحق الفوز اليوم لأننا سيطرنا على المباراة بعد التأخر في النتيجة".

وتابع: "أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون يعمل بطريقة رائعة مع فريقه في البطولة الحالية.. وأعرفه من البرتغال لأنه من موطني".