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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي : تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا عالميا

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

أشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الإثنين، بجهود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لاستعادة سجن الحسكة السوري من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال سوليفان: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها لدحر  تنظيم داعش"، مضيفا: "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا عالميا".

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العثور على 20 جثة داخل سجن الحسكة في سوريا

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سوريا.. اشتباكات جديدة في محيط سجن الحسكة.. والتحالف يقتل 6 من داعش

فيما كشفت مصادر عن نقل القوات الأمريكية في سوريا عددا من قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي معظمهم من جنسيات عربية وبلجيكية وهولندية، من سجن الصناعة في الحسكة السورية، باتجاه بادية دير الزور شرقي البلاد.

وقالت مصادر خاصة إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية إن القوات الأمريكية استغلت حالة الفوضى والاشتباكات الحاصلة في محيط السجن، وحيي غويران والزهور، ونقلت 750 من أفراد "داعش"، بينهم عدد كبير من قياديي الصف الأول في التنظيم ممن يحملون جنسيات أجنبية.

وقالت المصادر إن عددا كبيرا من قياديي "داعش" فروا بشكل منسق من السجن خلال الساعات الأولى من استيلاء التنظيم عليه، واندلاع الاشتباكات مع مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيطه.

وأضافت أنه "تم تأمين وصول هؤلاء الفارين إلى عدد من المواقع في بادية البوكمال غرب الحدود السورية العراقية وإلى شرق جبل البشري بريف دير الزور الجنوبي، وقامت طائرات استطلاع تابعة لـ "التحالف الدولي" الذي يقوده الجيش الأمريكي، بعمليات رصد وتوجيه على طرق فرعية التفافية، لتأمين وصولهم إلى وجهتهم".

وأشارت المصادر إلى أن "عملية النقل تمت على دفعات، عبر سيارات دفع رباعي وباصات كانت تقلهم أثناء الاشتباكات التي شهدها السجن، وأوضحت أن مهمة "قسد" كانت "اختلاق الفوضى في السجن والمناطق المجاورة له، لإبعاد الأنظار عن وجهة السيارات والحافلات التي كانت تقل مسلحي التنظيم".

تنظيم داعش الإرهابي قوات سوريا الديمقراطية الولايات المتحدة سوريا العراق

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