الصحة التونسية: تطعيم 5275 شخصا باللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 5 آلاف و275 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان أمس الأحد- أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و230 ألفا و542 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و590 ألفا و465 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليونا و640 ألفا و77 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.



وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و748 ألفا و822 جرعات، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.