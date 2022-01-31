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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضها تليفزيونيا.. أحداث الحلقة 3 من مسلسل أبو العروسة 3

أبو العروسة 3
أبو العروسة 3

 أبو العروسة .. واحد من أكثر الأعمال التلفزيونية شعبية فى الوطن العربى خلال السنوات الماضية، حيث استطاع العمل أن يجذب قطاعا كبيرا من المشاهدين، خاصة وأنه يتناول مشاكل الأسرة المصرية بشكل راق محترم .

وخلال الساعات الماضية طرحت منصة watch it ثالث حلقات الجزء الثالت من مسلسل أبو العروسة ، وذلك قبل عرضه على شاشة dmc  بيوم واحد فقط.

أبو العروسة 3
أبو العروسة 3
أبو العروسة 3
أبو العروسة 3
أبو العروسة 3
أبو العروسة 3

الحلقة 3 أبو العروسة 3 :

وحملت أحداث الحلقة الثالثة  من الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة العديد من الأحداث ومنها  اكتشاف “ عبد الحميد “ سيد رجب ”الى وجود لص فى منزله ، وتهديده بالسلاح آلى زوجته ” عايدة “ ، مما أثار خوفها ، بينما يقوم داوود ” أحمد صيام “ بتقديم عرض عمله الى أبنه ” محمود حجازى " للعمل معه فى السوير ماركت الخاص به   .

أبو العروسة مسلسل تليفزيونى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول عائلة “ عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التى تهم الاسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التى ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصرى . 

ولاء الشريف تعلق على أحداث مسلسل أبو العروسة

سوسن بدر تشوق جمهورها لمشاهدة أولي حلقات أبو العروسة 3

أبطال مسلسل أبو العروسة : 

مسلسل أبو العروسة فى جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقى وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمى وولاء الشريف ومحمود حجازى ، خالد كمال ، رانيا فريد شوقى  ، ومن تأليف هانى كمال ومن إخراج كمال منصور .

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث:

وكان قد أعلن خلال الأسابيع الماضية عن بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة ، وسط فرحة من جمهوره ، ولكن هناك عدد من التغيرات التى سوف تطرأ على الجزء الجديد ، لعل أولها انضمام فنانين جدد على رأسهم وفاء صادق ، كما تم الاستقرار على مؤلف العمل هانى كمال ليتولى مسؤولية إخراجه بعد أن تعاون مع الشركة المنتجة فى مسلسل ولاد ناس رمضان الماضى كمؤلف ومخرج . ، كما أن أحداث هذا الجزء سوف تدور فى إطار 45 حلقة فقط .

مواعيد عرض مسلسل  أبو العروسة 3 والقنوات  الناقلة  : 


يتم  عرض مسلسل أبو العروسة 3 على نفس القناة التى عرض عليها الجزئين السابقين وهى مجموعة قنوات dmc والتى كانت داعمة الى المشروع من البداية ، ويعرض فى 8 مساءاً على dmc  العامة و 11 مساءاً على قناة dmc دراما .

أبو العروسة 3 مسلسل أبو العروسة 3 رانيا فريد شوقي مدحت صالح محمود حجازي وفاء صادق صفاء الطوخى احمد صيام سيد رجب محمد حاتم ولاء الشريف كارولين عزمي

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