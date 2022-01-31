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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة:

القوى العاملة: تحصيل 78 ألف جنيه مستحقات مصرى بجدة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري "وائل.ع.أ.أ" الذي كان يعمل لدى شركة وسج العربية ، وتحصل على 18 ألفاً و750 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي 78  ألفاَ و750 جنيها مصريا تقريبا.

 

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المصري "وائل.ع.أ.أ" في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

 

وقال المتحدث الرسمي : إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، يفيد أنه وجه المواطن المذكور لإقامة دعوى عمالية بعد  أن رفضت الشركة التسوية الودية،  وتم متابعة المواطن وتقديم التوجيه القانوني له حتى حصل على حكم نهائي بمستحقاته البالغة 18 ألفا و750 ريالا سعوديا ، وتم تنفيذ الحكم وتحويل كامل مستحقاته المقضى بها قضاء.

 

كما تم توجيه المواطن بتقديم طلب خروج نهائي للمكتب لانتهاء إقامته بالمملكة ومساعدته في الخروج النهائي وعودته لأرض الوطن .

 

 وقدم المواطن الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على التواصل والمتابعة المستمرة معه من جانب المكتب حتى الحصول على كامل مستحقاته. 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان جدة تحصيل 78 ألف جنيه مستحقات مصري وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المصري وائل ع أ أ في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في

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