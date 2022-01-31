والد الفنانة بوسي: قالتلي انسى أن لك بنت وعملتلي بلوك.. فيديو

قال محمد شعبان والد المطربة بوسي، إن آخر مرة قامت نجلتي بإرسال أموال منذ ٥ سنوات، مؤكدا أنه ينتظر الموت في أي لحظة .

وأضاف محمد شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" ، الذي يبث على شاشة etc، مساء أمس الأحد، " محدش بيسأل عليا وآخر مرة جمعت مكالمة وسؤال مع ابنتي بوسي منذ عامين".

وأوضح والد المطربة بوسي" أن هناك حالة جحود جامدة من ابنتي معي، وأنا مش أب جاحد ، وقالت لي انسى إن ليك بنت وعملت لى بلوك".

ووجه محمد شعبان، رسالة لبوسي، قائلا: " ما يحدث لي منك هيحصل فيكي بعدين، والأيام بيننا".

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