عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مدير التوزيع بـ أخبار اليوم: الطبعة الثانية من رياح الخماسين أوشكت على النفاد

صدى البلد

شهد جناح أخبار اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا لشراء كتاب "رياح الخماسين" للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، حيث نفدت الطبعة الأولي وأوشكت الثانية على النفاد، مع تزايد الجمهور على شراء الكتاب.

 

قال حسن أبو العلا مدير عام قطاع التوزيع والثقافة، إن أحدث الإصدارات هذا العام في المعرض، كتابي “سنوات الخماسين” للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، و“السيسي أمل وطن”.

وأضاف حسن أبو العلا أن أبرز الكتب التى حققت مبيعات عالية “سنوات الخماسين” على مستوي مبيعات المعرض، فنفدت الطبعة الأولي وأوشكت الطبعة الثانية على النفاد، وتستعد الطبعة الثالثة للصدور، موضحا أن الروايات الشبابية والمترجمة تحقق مبيعات عالية، لأن حجم مبيعات الكتب التى تتعامل مع أعمار كبيرة قل بشكل كبير.

وتابع أن كتب القصص والبرمجيات شهدت طلبا كبيرا من جانب الجمهور، كما أن الجناح يقدم تخفيضات على كتب الأسرة وكتب أخبار اليوم، وهي تخفيضات ليست كبيرة مثل كل عام بسبب ارتفاع أسعار الكتب. 

txt

مدير معارض مكتبة ديوان: نعرض 99% من الإصدارات بالإنجلش وتشهد إقبالا كبيرا

txt

نهى يحيى حقي: كانت كتاباته تصف المكان بشكل دقيق وإنسانيته طاغية

وأوضح أن تنظيم المعرض هذا العام أفضل من كل سنة من حيث طريقة العرض، كما أن الإقبال متوسط، وخاصة يوم الجمعة الذي كان يظن أنه سيحقق إقبالا كثيفا ولكنه كان أقل حضور.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022،تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة.

256629064_907476089861783_4906641423602423940_n
256629064_907476089861783_4906641423602423940_n
271885986_1558184664538406_2609700026303764444_n
271885986_1558184664538406_2609700026303764444_n
271985503_452974889860328_2746817284665190639_n
271985503_452974889860328_2746817284665190639_n
271992512_996104564320023_4943803125199435122_n
271992512_996104564320023_4943803125199435122_n
272018534_973869476843621_4807789556445621946_n
272018534_973869476843621_4807789556445621946_n
272468851_3043746539212358_8031810690833300510_n
272468851_3043746539212358_8031810690833300510_n
رياح الخماسين ياسر رزق السيسي امل وطن مصر للمؤتمرات والمعارض الثقافة وسؤال المستقبل الصحفي الكبير ياسر رزق

ترشيحاتنا

سعر الدولار يستقر في البنوك علي مدار شهر

خالفت قيود الإغلاق.. رئيس وزراء بريطانيا يعتذر بسبب حفلات داونينج ستريت

سفارة مصر بجاكرتا تستعرض جهود الدولة في مجالي تنظيم الأسرة وتحديد النسل

إجراء جديد لبعثة منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون في أمم أفريقيا

بايدن يصدر بياناً عاجلاً بشأن أزمة روسيا وأوكرنيا ..تفاصيل

بلاغات عن زرع عبوات ناسفة في 6 جامعات أمريكية.. والأجهزة الأمنية تتحرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

التموين : منظومة جديدة لـ صرف الخبز المدعم للمواطنين بدءا من الغد .. مستند

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

أصحاب ولا أعز ..أحمد فهمي: منى زكي كمان 50 سنة هتبقى مثل فاتن حمامة

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

"الشيوخ" يقر إجازة شهرًا للعاملين بالقطاع الخاص لأداء الحج مرة واحدة |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية في ختام التدريب البحرى المصرى السعودى "مرجان-17"

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي "آمون -22" .. صور

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

فيديو

تامر عاشور يطرح أغنية تملى من ألبوم تيجى نتراهن .. فيديو

أصحاب ولا أعز ..أحمد فهمي: منى زكي كمان 50 سنة هتبقى مثل فاتن حمامة

ليلة مرعبة بالحي الأثري.. حقيقة احتراق شقة الشيخ الشعراوي في الحسين.. فيديو

والد الفنانة بوسي: قالتلي انسى أن لك بنت وعملتلي بلوك.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ