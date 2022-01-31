مدير التوزيع بـ أخبار اليوم: الطبعة الثانية من رياح الخماسين أوشكت على النفاد

شهد جناح أخبار اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا لشراء كتاب "رياح الخماسين" للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، حيث نفدت الطبعة الأولي وأوشكت الثانية على النفاد، مع تزايد الجمهور على شراء الكتاب.

قال حسن أبو العلا مدير عام قطاع التوزيع والثقافة، إن أحدث الإصدارات هذا العام في المعرض، كتابي “سنوات الخماسين” للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، و“السيسي أمل وطن”.

وأضاف حسن أبو العلا أن أبرز الكتب التى حققت مبيعات عالية “سنوات الخماسين” على مستوي مبيعات المعرض، فنفدت الطبعة الأولي وأوشكت الطبعة الثانية على النفاد، وتستعد الطبعة الثالثة للصدور، موضحا أن الروايات الشبابية والمترجمة تحقق مبيعات عالية، لأن حجم مبيعات الكتب التى تتعامل مع أعمار كبيرة قل بشكل كبير.

وتابع أن كتب القصص والبرمجيات شهدت طلبا كبيرا من جانب الجمهور، كما أن الجناح يقدم تخفيضات على كتب الأسرة وكتب أخبار اليوم، وهي تخفيضات ليست كبيرة مثل كل عام بسبب ارتفاع أسعار الكتب.

وأوضح أن تنظيم المعرض هذا العام أفضل من كل سنة من حيث طريقة العرض، كما أن الإقبال متوسط، وخاصة يوم الجمعة الذي كان يظن أنه سيحقق إقبالا كثيفا ولكنه كان أقل حضور.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022،تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة.

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