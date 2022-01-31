مستشار المفتي: السوشيال ميديا يسيطر عليها الصوت العالي للتيارات المتطرفة

انتقد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من يقوم بالشماتة في أي شخص، قائلا :"الدين ليس فيه اي شماته والشماتة انتقام شخصي".



أضاف مجدي عاشور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن السوشيال ميديا يسيطر عليها الصوت العالي للتيارات المتطرفة.



وتابع الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الجماعات الإرهابية لديها يتنفسون الكذب، مستدركا أن :"أي حد يموت أمره إلى الله عز وجل".

وأكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإبداع كفكرة مرتبط بالتجديد والحضارة، مشيرا إلى أن غياب الإبداع يؤدي إلى عدم وجود مستقبل.



وأضاف مجدي عاشور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الإسلام دين مبدع، وكل الديانات تدعو إلى الإبداع ولكن بشروط وضوابط.



وتابع الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نشر الفواحش ليس من ضمن الابداع.