توقعات الأبراج لهذا الأسبوع على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد،توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من1 فبراير 5 فبراير 2022 .



#الحمل



تعمل مع اشخاص من خارج محيطك وتجري اتصالات مميزة وتقوي علاقاتك الاجتماعية

استعد لفترة جيدة اما الآن انهي اعمالك وانشغالاتك مع العائلة

اخبارك العاطفية مستقرة مع الحبيب





#الثور



تشعر بالطاقة الايجابية والنشاط والقدرة على الإنجاز والعمل وفترة رائعة مهنيا"و اجتماعيا"

تستفيد من فترة ازدهار على الصعيد المالي والعائلي

الطمأنينة تسود حياتك العاطفية





#الجوزاء



تستفيد اليوم من حظوظ و علاقاتك تجارية تنهي تحضير أوراق سفر أو توقع على اوراق هامة رسمية

تنشغل بأمور عائلية ومناسبة تجمعك مع احبة

الشريك معك ويساندك فخفف من انتقاداتك له



#السرطان



فترة جميلة جدا وبداية لمرحلة مهمة وعمل جديد وحظوظ على كافة الأصعدة مع ازدهار مالي يلمع نجمك بين المحيطين وتكسب شعبية كبيرة تضع النقاط على الحروف مع الحبيب وبعض مواليد السرطان يعلنون عن خطوبة







#الأسد



الامور تراوح في مكانها وفترة قصيرة ويصلك القمر وتشعر بالفرح أما الآن خطط بهدوء للمرحلة القادمة

لديك أخبار جميلة تتعلق بعمل جديد







#العذراء



اليوم تنشغل بأمور عائلية تخص الاخوة والأهل وتفرح بولادة طفل أو حمل في الأسرة

أرباح مالية تصلك قريبا" واحوالك المهنية جيدة

الشريك يواجه بعض الصعوبات وعليك الوقوف بجانبه



#الميزان



تستفيد صباحا" من توقع على عقود بيع او شراء او استثمارات مهمة أو تجني أرباح ومن تجارة مثمرة

اسبوع رائع تقضيه مع الأهل لتحضيرات لمناسبة سعيدة

علاقتك مع الشريك مميزة وتسمع اخبار تليق بقلبك الطيب



#العقرب



يهبك القدر تحسن كبير على جميع الأصعدة المالية والعملية والشخصية وتنفق مال على

مشروع تنفذه بدقة وتنجح في كسب ثقة الجميع وتنال التأييد من أرباب العمل

فرص عاطفية مميزة ك خطوبة او حب جديد





#القوس



تنشغل بسفر وتنقلات جيدة وتقييم علاقات ناجحة مع غرباء او علاقة مع نافذين حان الوقت لتنتهي من الضغوطات وتكون حرا" في قراراتك

دفعة من المال تصلك وتفرح بها

قم بمبادرة اتجاه الشريك لتلطيف الأجواء





#الجدي



انهي أعمالك المتراكمة واستعد لفترة تنشغل فيها بشركاء مهنية أو تجارة مشتركة مع آخرين وعلاقات مالية

تنال الموافقة على مشروع خاص بك وربما تعتبره مشروع العمر

الامور معقدة بينك وبين الشريك والتفاهم سيد الموقف



#الدلو



أخبار سارة والقمر في بيت العمل والشراء والبيع و المريخ يسهل لك السفر والتنقلات و عطارد يعدك بالنجاح والكواكب تدعمك والقدر يقف لجانبك بترقية كبيرة

هدوء واستقرار في العاطفة





#الحوت



بدأت فترة الحصاد المثمرة والكثير من الأحلام قابلة للتحقيق خلال الاسبوع القادم، تقدم وخطط بهدوء فالانطلاقة نحو النجاح حان وقتها والاصدقاء لجانبك

حظوظ عاطفية مميزة واخبار عن ارتباط للعزاب