ميدو: تقرير مراقب مباراة مصر والمغرب يحوي معلومات خاطئة

حذر الإعلامي أحمد حسام ميدو، من تقرير مراقب مباراة مصر والمغرب في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.



وقال ميدو في تصريحات خلال برنامج "الريمونتادا" المذاع عبر قناة المحور الفضائية: "لدي معلومات مؤكدة أن مراقب مباراة قد دون معلومات خاطئة في تقرير المباراة ويجب أن نحذر من تصعيد الأزمة في الـ48 ساعة المقبلة".



وتابع ميدو:" يجب أن نستغل المهندس هاني أبو ريدة ضد محاولات البعض لإثارة أزمة من مبارة مصر والمغرب مثلما يفعل الجانب المغربي مع فوزي لقجع".



وعلق ميدو على تقرير ليكيب قائلا:" الصحف حرفت تقرير صحيفة ليكيب الفرنسية بشأن شائعة تعدي محمود جاد حارس مرمى منتخب مصر ونادي إنبي على فوزي لقجع، والحارس لم يصفع لقجع ولم يرد في تقرير الصحيفة الفرنسية هذا الأمر من الأساس".