قلب ابني عليا حجر| المطربة بوسي تحظر والدها.. ابن شريفة ماهر يضربها

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول عدد من النجوم في الفترة الأخيرة؛ بسبب مشكلات وخلافات خاصة انتشرت على الملأ، لعل أبرزها جحود الأبناء، وآخرها أزمة المطربة بوسي ووالدها.

ويرصد “صدى البلد”، في التقرير التالي، أبرز مشاكل النجوم الأسرية التي تحولت إلى عرض عام.

والد المطربة بوسي

قال محمد شعبان والد المطربة بوسي، إن آخر مرة أرسلت فيها نجلتي أموالًا إليّ، كانت منذ ٥ سنوات، مؤكدا أنه ينتظر الموت في أي لحظة .

وأضاف والد بوسي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" ، الذي يبث على شاشة etc، مساء أمس الأحد، " محدش بيسأل عليا وآخر مرة جمعت مكالمة وسؤال مع ابنتي بوسي منذ عامين".

وأوضح والد المطربة بوسي " أن هناك حالة جحود جامدة من ابنتي معي، وأنا مش أب جاحد ، وقالت لي انسى إن ليك بنت وعملت لى بلوك".

ووجه محمد شعبان، رسالة لبوسي، قائلا: " ما يحدث لي منك هيحصل فيكي بعدين، والأيام بيننا".

واستكمل محمد شعبان والد بوسي : انا تعبان ومريض ومنتظر الموت حالياً ، ومن يقوم بالانفاق علي هو ابن شقيقى وصديق لى .

شريفة ماهر وأزمة مع أبنائها

كشفت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، عن علاقتها بباقي أبنائها، وظهرت مع ابنها الأصغر محمد، وهو يغني لها أغنية “ست الحبايب”.

وقالت شريفه ماهر: "ابني محمد هو ابن زوجي الثاني، وهو يرعاني ويعاملني جيدا، وصوته حلو مثلي".

فيما قبَّل محمد، يد والدته، وغنى لها: “زمان سهرتي وتعبتي وشيلتي من عمري ليالي.. يا رب يخليكي يا أمي.. يا ست الحبايب.. يا حبيبة”.

أكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، أنها تعرضت للضرب من قبل نجلها، حيث أصيبت بكسر في ذراعها اليسرى.

وقالت شريفة ماهر: "ابني الأكبر شريف ضربني وسقطت من على السلم وإيدي انكسرت، وبعد أيام من الكسر ضربني مجددا".

وأضافت: "سأجري عملية جراحية فيها خلال الأيام المقبلة، حيث لا أستطيع تحريكها بشكل طبيعي".

واختتمت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وأنا بدعي عليهم أثناء صلاتي وفي الفجر لأني تعرضت لظلم كبير منهم".

كشفت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، عن تفاصيل صادمة بشأن خلافها مع أولادها.

وقالت: "ولادي استولوا على أموالي، ولم يهتموا بالسؤال عني لمدة عام، كما أنهم استغلوا ضعف نظرى وحصلوا على توقيعي على ممتلكاتي".

وأضافت: "ابني شريف أصيب بفيروس كورونا، وجاء متعمدا إلى شقتي لمقابلتي لكي ينقل الفيروس لي وأصاب بكورونا، علشان أموت ويخلص مني ".

وأكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، أنها تلقت اتصالا من الفنان رشوان توفيق، الذى يتعرض إلى أزمة مشابهة لما تتعرض له هي حالياً.

وقالت شريفة ماهر لـ “صدى البلد”: “تلقيت اتصالا من الفنان الكبير رشوان توفيق وساندنى فى أزمتى لأنه يمر بأمر مشابهة إلى حد ما”.

وأضافت شريفة ماهر: "هناك العديد من الاشخاص العاديين يمرون بنفس الظروف التى نمر بها، ولكن نظراً لأننا نتمتع بشهرة فيتم إلقاء الضوء على أزمتنا، ولكن العديد من الآباء يمرون بنفس التجربة.. وكأن يوم القيامة قرب”.

واستطردت شريفة ماهر: “لا أنسى حتى الآن اتصالا تلقيته صباح اليوم من سيدة تعانى من نفس الظروف وتحدثت معى وهى تبكى”.

أزمة رشوان توفيق وابنته

ما تردد في وسائل الإعلام عن سبب الخلاف، كان يرمي إلى وجود دعوى من جانب الابنة الصغرى آية توفيق، بالحجر على ممتلكات والدها الفنان رشوان توفيق.

والثابت وفقًا لكلام المحامين وأفراد العائلة، أن الخلاف بين الفنان الكبير وابنته كان ولا يزال شفهيًا منذ عدة أشهر، لكنه أصبح متداولًا في المحاكم منذ شهرين فقط.

مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، كشف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، أن الفنان رشوان توفيق حين كان يشتري أي شيء من عقارات أو خلافه كان يسجله باسم أولاده، وبدورهم كان الأبناء من باب الاطمئنان يحررون له توكيلات حتى يثبتوا بقاء ممتلكاته تحت تصرفه.

ويعني كلام المحامي أن الفنان رشوان توفيق حرر توكيلًا لابنته آية، وصار هذا التوكيل هو محل الخلاف والقضايا المتداولة، حيث تسعى آية توفيق وابنها المحامي محمد عصام الدين، لإلغاء التوكيل ومنع تصرف الفنان رشوان توفيق من التصرف في الممتلكات المُسجلة باسم حفيدته.

لا يزال اسم الفنان الكبير رشوان توفيق، الأكثر تداولًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مع بعض أفراد عائلته في أحد البرامج التلفزيونية، والحديث عن علاقته ببناته، وكشفه عن وجود خلاف ابنته الصغرى آية توفيق.

وكشف رشوان توفيق، في تصريحات لـ صدى البلد"، آخر ما وصل إليه هذا الخلاف قائلا: "ندعو الله أن ينتهى هذا الخلاف على خير، ولكن ابنتي لم تتواصل معي والمسائل أصبحت معقدة جدا، وهناك قوة عليا تسيطر على ابنتي وتحرك كل شيء وتضع ابنتي في الواجهة، وزوجتي كافحت معي 62 عاما، وابنتي ربة منزل ولا تعرف أن تفعل كل ما يحدث".

وقالت الإعلامية هبة رشوان توفيق ، إن الأخبار المتداولة عن تصالح شقيقتها مع والدها في قضية الحجر المثارة منذ أيام غير صحيحة تماما.

وأكدت هبة رشوان، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن والدها عرض مبادرة الصلح أمام وسائل الإعلام من منطلق عاطفة الأبوة، لكن الطرف الآخر لم يرد أو يتواصل معهم من أجل إتمامها.

وأشارت إلى أنها لا تستطيع التواصل مع شقيقتها منذ فترة طويلة، موضحة أن قضية الحجر معروضة أمام المحاكم منذ شهرين وما زالت قائمة ولم ينته أي من تفاصيلها.

ولفتت ابنة الفنان رشوان توفيق إلى أنها أرهقت من محاولة توضيح كل الأخبار الخاصة بأزمة والدها وشقيقتها في وسائل الإعلام، مؤكدة أن والدها تحدث للبعض من منطلق عاطفة الأبوة مرحبا بأي طرف يريد التصالح به في منزله.

وكشفت هبة رشوان، أن ابن شقيقتها هو المتصدر للمشهد الحالي والقضية، موضحة أن باقي أفراد عائلتها لا يمكنهم التواصل مع شقيقتها، وأنه يضع شروطا لحل الأزمة، أهمها إلغاء التوكيل محل الأزمة وهو أمر لا يخصه.

علق الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، على أزمة الفنان رشوان توفيق، قائلا: "الحكاية مؤسفة ومأساة أن تلجأ الابنة للقضاء لمقاضاة والدها، وهي الأزمة التي أثرت على الفنان رشوان توفيق".

وأضاف "مهران"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه"، متابعا: "الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية ذلك وقامت برفع دعوى رفض وبطلان وإعادة القسمة"، مؤكدا: "ليس من حقها رفع الدعوى".

وأوضح الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق: "سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله عز وجل.. والفنان اتبع آية في القرآن الكريم تقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وهنا رضا الله عز وجل مقدم على رضا الأبناء".

وأكد الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق: "الواقعة مؤسفة وتجعل القلب ينفطر، خاصة أن الفنان يسعى إلى رضى الله عز وجل وتوزيع أمواله بما يرضى الله، وأنا انفطر قلبى عليه"، متابعا: "القصة مؤسفة تفطر القلب على فنان دائما ما كان يسعى إلى نشر قيم المحبة والتسامح والفضيلة بين أبنائه".

بادر الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، بإجراء محاولة لـ الصلح بين الفنان رشوان توفيق وبين ابنته وزوجها.

وقام شريف عامر بالاتصال بحفيد الفنان رشوان توفيق، وقال محمد عصام، حفيد الفنان رشوان توفيق: "لم أعترض أو أرفض الصلح مع جدي وأنا لست على خلاف مع جدي رشوان توفيق وخالتي".

وأضاف محمد عصام: "والدي لا دخل له في الخلاف بين والدتي وبين جدي، ووالدتي هي المسئولة عما حدث“، مضيفا: ”والدتي مش مرتاحة من الخلاف مع جدي".

من جانبه، قال الفنان رشوان توفيق: "بالنسبة لي مريت بأزمات قاسية كثيرة في مشواري الفني ومنها وفاة ابني، ومكنتش أتصور المحنة التي أتواجد فيها حاليا”.

وأضاف رشوان توفيق: "عمري كله وكفاحي كله وما من عليا الرحمن من رزق لـ أولادي وآخر حاجة أفكر فيها نفسي وكل شيء لأولادي طوال حياتي".

وتابع رشوان توفيق: "تجربتي قاسية وبها رحمة وهي أن الله سبحانه وتعالى وراني الشعب المصري الحنون الذي كان يعطف عليا وده خلاني أبكي".