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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم أسيوط يوضح حقيقة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

صدى البلد

نفى محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط صحة ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية .

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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم باسيوط إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ولا يوجد تسريب لمادة الدراسات الاجتماعية الخاصة بالشهادة الإعدادية .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء لجان الامتحانات بعدم دخول التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات سواء مع المراقبين أو الطلاب لمنع أي أعمال تسريب.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تداولوا ان هناك تسريبا لمادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية أمام لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الباقي بمركز ديروط .

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