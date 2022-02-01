صلاح الصغير.. موقف كريم سامح لاعب ليفربول من تمثيل مصر بعد استدعائه رسميا |خاص

كشف مصدر مقرب من كريم سامح ناشئ فريق ليفربول الإنجليزي موقف اللاعب من تمثيل منتخب مصر للشباب، بعد تلقيه استدعاءً رسميا.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن نادي ليفربول تلقى خطابا رسميا بالفعل من الاتحاد المصري لكرة القدم، لانضمام كريم سامح إلى معسكر الشباب.

وأوضح المصدر، أن عائلة كريم سامح تدرس حاليا بعض التفاصيل، قبل الموافقة على تمثيل اللاعب لمنتخب مصر.

وكان صدى البلد أجرى حوار مع كريم سامح في عام 2020، وأكد اللاعب أن رغبته هي تمثيل منتخب مصر.

أضاف كريم سامح، أنه يتمنى تصعيده للفريق الأول لـ ليفربول خلال الفترة المقبلة، واستكمال النجاحات التي يحققها محمد صلاح حاليا مع الريدز، ليونيل ميسي أيضا اعتبره أحد اللاعبين الذين لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى".

وأشار اللاعب إلى أن محمد صلاح هو مثله الأعلى، وأن بعض أصدقائه يطلقون عليه "صلاح الصغير"، بسبب طريقة لعبه التي تشبه طريقة لعب محمد صلاح، وأيضا، بسبب قصة شعره التي تشبه قصة شعر “مو”.

كريم سامح من أبوين مصريين، لكنه ولد في إنجلترا، ويحمل الجنسية الإنجليزية بجانب الجنسية الأصل “المصرية”.