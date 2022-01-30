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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: محمد صلاح أسطوري ومطلوب حكم محايد لمباراة الكاميرون

عمرو أديب
عمرو أديب

طالب الاعلامي عمرو أديب، الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن المباراة المقبلة أمام منتخب الكاميرون لتغير الحكم. 

 

وأضاف عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أنه يجب على اتحاد الكرة المصري ان يتحدث مع الاتحاد الأفريقي بخصوص المباراة المقبلة مع الكاميرون ونطالب بحكم من خارج القارة والحياد كل الحياد. 

 

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن :"محمد صلاح لاعب أسطوري وقائد في الملعب وفرق كثيرا مع منتخب مصر، ومن أين تأتي بكل هذا يا صلاح وعمل ماتش عالمي بجد ورقص كل الدنيا انهاردة في الماتش". 

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم افريقيا، بعد فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد أحمدو أهيدجو، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض فى نصف النهائى.


وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1 ، وتقدم لمنتخب المغرب سفيان بوفال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء فى الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة فى الدقيقة 54، ونجح محمود تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثانى فى الوقت الإضافى الأول.

 

 

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