عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدعم اللفظي لم يعد كافيا..بولندا تعلن استعدادها تقديم المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا

بولندا تعلن استعدادها
بولندا تعلن استعدادها تقديم المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا

أعلنت بولندا، اليوم الثلاثاء، أنها ستزود أوكرانيا بمنظومات دفاع ومسيرات وغيرها من الأسلحة الدفاعية.

وقال رئيس الحكومة البولندية ماتيوس مورافيتسكي، إن الدعم اللفظي لأوكرانيا لم يعد كافياً، لذا فإن بولندا مستعدة لتسليم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والتي تشمل الذخيرة ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة (هريم) وأنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار".

جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام في وارسو صباح الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى كييف.

وصول الشحنة الخامسة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا

حرب دبلوماسية.. التفاصيل الكاملة لمعركة مندوبي أمريكا وروسيا في مجلس الأمن حول أوكرانيا.. القوتان تتبادلان الاتهامات.. والغرب يواصل التهديد بعقاب موسكو

وأضاف مورافيتسكي: “بالطبع، نحن نتضامن مع جيراننا الأوكرانيين في ضوء التهديد الذي يواجهونه الآن من روسيا”، مشيرا إلى أن "التضامن والكلمات لا يكفيان اليوم.. الآن هم بحاجة إلى أفعال. لهذا السبب ولأسباب أخرى تتعلق بالوضع العسكري الخطير للغاية، والذي نشأ هناك، للأسف ، نحن مستعدون أيضًا لتسليم أسلحة دفاعية".

وتابع: "لقد تحدثت مع الرئيس أندريه دودا حول نقل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا".

وخلال محادثاته في كييف مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء، دينيس شميهال، يعتزم رئيس الحكومة البولندية توضيح نوع المساعدة العسكرية التي يحتاجها الأوكرانيون للدفاع عن أنفسهم ضد أي عدوان روسي محتمل.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها، في حين تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

واحتشد نحو 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا وفشل النشاط الدبلوماسي المكثف في تهدئة التوترات.

وأعلنت الدنمارك أنها سترسل فرقاطة إلى بحر البلطيق ومن المقرر أن تنشر طائرات مقاتلة من طراز F-16 في ليتوانيا، كما سترسل إسبانيا سفنا وتفكر في إرسال طائرات مقاتلة إلى بلغاريا.

وأبدت فرنسا استعدادها لإرسال قوات إلى رومانيا، كما أن هولندا مستعدة أيضا لإرسال طائرتين مقاتلتين من طراز F-35 إلى بلغاريا في أبريل.

وزودت بريطانيا كييف بالفعل بآلاف الأسلحة المضادة للدبابات وأصبح الوضع أشبه بالغزو النازي لبولندا عام 1939 الذي أشعل فتيل الحرب العالمية الثانية.

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن أزمة أوكرانيا وروسيا بولندا المساعدات العسكرية لأوكرانيا

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. شهادات ثقة جديدة من المؤسسات المالية العالمية لـ الاقتصاد المصري

لحظة تاريخية.. مايا مرسى تشكر النائب العام على إتاحة الفرصة للإناث بالعمل معاوني نيابة

الطقس غدا.. الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وارتفاع درجات الحرارة

نصب أون لاين.. الحبس والغرامة عقوبة المتهم بترويج عملات افتراضية بالإسكندرية

سبب وفاتها.. قصة سلسلة رفضت مديحة كامل خلعها من رقبتها طوال حياتها

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

تعرض لحادث أفقده العمل والحركة.. الرئيس السيسي يستجيب لعلاج “عم قدري”

لموظفى القطاع الخاص..تعويضات مادية عن كل سنة حال الفصل من العمل بالقانون الجديد

«صدى البلد» فى موقع العثور على جثتي شقيقين داخل شقتهما في القليوبية.. شاهد

رسميا.. بكاري جاساما حكما لمباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا

سكن مصر ودار مصر وجنة.. كل ما تريد معرفته عن طرح وحدات الإسكان الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أفكار مبتكرة لتزيين حائط المنزل

باستخدام الموبايل.. اختبار جديد لاكتشاف كورونا في ثوان

نشرة المنوعات| مخلوق غريب يطارد صيادًا في عرض البحر.. ممرضة تعذب عجوزًا داخل دار مسنين.. رجلان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ طفلة

اليوم العالمي للحجاب.. أول من دعا إليه وسر إقبال 116 دولة على الاحتفال به

فيديو

كارثة الشرابية.. اختناق 7 أفراد من أسرة واحدة.. فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص

كارثة .. موقع إباحي يسرق صور البنات ويفبركها .. ما قصته

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ