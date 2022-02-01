ارتفاع بنسبة 463% في مبيعات السيارات الكهربائية.. تاتا موتورز تتفوق على هيونداي

استطاعت شركة تاتا موتورز ثاني أكبر شركة سيارات في الهند، أن تحتل قائمة الشركات الأكثر مبيعا للسيارات في الهند، خلال شهر يناير بعد أن سجلت ارتفاعا حادا في المبيعات، بزيادة 26% على أساس سنوي، في الأسواق الهندية، وللمرة الثانية على التوالي، بعد شهر ديسمبر الماضي، تزيح تاتا موتورز بشركة هيونداي من الصدارة في المبيعات.

باعت شركة تاتا موتورز 72،485 سيارة داخل الهند في يناير 2022، وهو ما يشكل ارتفاعا في المبيعات مقارنة بـ 57،649 وحدة باعتها في يناير 2021، وتعد الزيادة في المبيعات سببها الرئيسي سيارات الركاب والتي تشمل سيارات الفان والسيارات التجارية، ان التي سببت انتعاشة وازدهار في مبيعات تاتا موتورز الهندية، حيث سجلت العلامة التجارية التي يقع مقرها الرئيسي في مومباي زيادة في المبيعات بأكثر من 50% في هذا القطاع خلال يناير من هذا العام، وبالتالي أرقام يناير تعد هذه هي أعلى أرقام مبيعات لشركة تاتا موتورز على الإطلاق في قطاع سيارات الركاب.

باعت تاتا موتورز 40777 وحدة من سيارات الركاب شهر يناير الفائت، مقارنة بـ 26978 وحدة بيعت خلال نفس الشهر من العام الماضي ، و 35299 وحدة بيعت في ديسمبر من العام الماضي.

تواصل تاتا موتورز تقدمها المتفوق في قطاع المركبات الكهربائية داخل الهند، مع بيع 2892 وحدة من السيارات الكهربائية شهر يناير الماضي، من أهمها تاتا نكسون الكهربائية وتاتا تيجور الكهربائية، لتحقق نمو مذهل يقدر بنسبة 463% على أساس سنوي في قطاع السيارات المكهربة، في ديسمبر من العام الماضي ، باعت تاتا 2255 وحدة من السيارات الكهربائية.

شهد قطاع المركبات التجارية في شركة تاتا موتورز نموًا بطيئا من حيث المبيعات، حيث باعت تاتا 35،268 وحدة من المركبات التجارية في يناير الماضي، مقارنة بـ 32،816 في يناير من العام السابق عليه.

تبيع تاتا موتورز ستة طرازات من سيارات الركاب في الهند ، والتي تشمل هاتشباك مثل تاتا تياجو وتاتا ألتروز، وتاتا تيجور السيدان صغيرة الحجم ، وتاتا نيكسون ، وتاتا هارير، وتاتا سفاري، إلى جانب السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق التقليدية، تقدم تاتا موتورز أيضًا Nexon و Tigor في نسخ كهربائية متطورة.

