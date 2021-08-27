تاتا الهندية تكشف عن أول SUV صغيرة الحجم.. تفاصيل

كشفت شركة تاتا موتورز للسيارات ومقرها في مومباي الهند، بشكل رسمي عن أحدث سيارتها من طراز “Tata Punch” الرياضية متعددة الاستخدامات، منوهة أنها أول سيارة SUV ميكرو، أي صغيرة الحجم عن السيارات الـ SUV التقليدية.

وفقًا لموقع "أوتو كار" المختص بالسيارات، عرضت شركة تاتا طراز الـ بانش لأول مرة في معرض إكسبو للسيارات العام الماضي على أنها سيارة رياضية صغيرة متعددة الاستخدامات بمفهوم HBX، وهو المفهوم الذي يعطي لمحة عن الجيل القادم من سيارات الدفع الرباعي للشركة الهندية، HBX يقدم مجموعة مذهلة من الأداء والتصميم لسيارات الدفع الرباعي

"Punch" هي أول سيارة دفع رباعي من شركة تاتا موتورز يتم بناؤها بنظام ALFA-ARC، وهي تقنية تعني "مستوى متقدم من الخفة والمرونة والمناورة على الطريق"، وتم تطويرها باستخدام لغة تصميم Impact 2.0، حتى تستهدف الجيل الأصغر سنًا.

ويقدم مفهوم HBX خصائص قيادة لا مثيل لها تظهر متانة سيارات الدفع الرباعي الحقيقية مع منح تجربة قيادة آمنة، كما أنه مفهوم عملي ومريح، يضفي على السيارة مزيدًا من الموثوقية والمتانة.

أكد التقرير أن محركات Punch الجديدة تأتي بخيارين من المحركات، يعملان بالبنزين، و من المتوقع أن تستخدم الطرازات الأقل سعرًا محرك البنزين سعة 1.2 لتر و3 أسطوانات والذي يعمل بالوقود الطبيعي، حيث يولَّد المحرك 86 حصانًا، وبذلك تشترك مع موديلات تياجو وتيجور وألتروز.

أما الـ "Punch " الأعلى سعرًا ستكون بمحرك بنزين توربو 3 أسطوانات سعة 1.2 لترًا كما هو الحال في Altroz iTurbo، و من المتوقع أن تتضمن خيارات علبة التروس الخاصة بـ Punch كلاً من 5 سرعات، يدوي و آلي.