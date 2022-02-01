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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: التبرع بكفارة اليمين لمشروع صكوك الإطعام جائز شرعا

صدى البلد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه يجوز إخراج كفارة اليمين لمشروع صكوك الإطعام، الذي يتم من خلاله توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف جمعة خلال إطلاق مشروع صكوك الإطعام، الثلاثاء، من مجزر البساتين، أن المشروع يدخل الفرحة والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، بعد النجاح الكبير لمشروع صكوك الأضاحي العام الماضي، الذي جمع ما يزيد على 140 مليون جنيه، تُرجمت إلى 1453 طن لحوم أضاحي.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن مشروع صكوك الأضاحي عمل وطني وشرعي وإنساني بامتياز، وسيتم توزيع 100 طن لحوم شهريا على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، طبقا لقاعدة البيانات التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتم تسليمها لمديري المديريات.

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