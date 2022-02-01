الإنذار أصفر وبرتقالي.. تحذير من انهيارات ثلجية وعواصف قوية في تركيا

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، اليوم الثلاثاء، الإنذار الأصفر والبرتقالي محذرة من الثلوج الكثيفة والأمطار والعواصف.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية، أن مديرية الأرصاد أطلقتالإنذار الأصفر من الانهيار الثلجي لـ33 ولاية بمختلف أنحاء البلاد بينها أغري، وأماسيا، وأرتفين، وينغول، وبيتليس وبولو، وشرناق.

ووفقاً لآخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن الجو غائم جزئياً في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع اليوم هبوب عواصف قوية قصيرة المدى بقوة (50-80 كم/ساعة) في جنوب مرمرة وبحر إيجة وغرب البحر المتوسط والبحر الأسود.



وأطلقت المديرية كذلك الإنذار الأصفر بسبب العواصف لكل من ولايات أفيون وقره حصار وآيدين وبالكسير وبورصة وتشاناقلي وإزمير وكوتاهيا ومانيسا وموغلا وأوشاق.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار الغزيرة على سواحل بحر مرمرة وبحر إيجة والبحر المتوسط وشرق البحر الأسود.



وبسبب الأمطار الغزيرة؛ أطلقت المديرية الإنذار الأصفر لولايات كيركلاريلي وأدرنة وتكيرداغ، وتم إطلاق التحذير البرتقالي لكل من تشاناقلي وموغلا حيث يتوقع هبوب عواصف رعدية ورياح قوية.

وطالبت المديرية سكان منطقة شرق البحر الأسود وشمال وشرق الأناضول بضرورة توخي الحيطة والحذر من الانهيارات الثلجية على المنحدرات الشديدة.

وأعلنت مديرية الأرصاد الجوية أن أدنى حرارة تم تسجيلها ليل الإثنين وفجر الثلاثاء بلغت 20.6 درجة تحت الصفر في ولاية بولو شمالي البلاد وتم تسجيل الدرجة المذكورة في محطة أبحاث غابات غربي البحر الأسود في بولو.

وجاء ثانيا قضاء يوكساك أوفا في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد حيث تدنت درجات الحرارة فيها ليلا إلى 20.2 تحت الصفر.

وتدنت الحرارة في قضاء دورت ديوان بولاية بولو أيضا إلى 19.7 درجة تحت الصفر، ليحل ثالثا في عموم البلاد.​​​​​​​

وشهدت تركيا خلال الأسبوعين الماضيين طقساً شديد البرودة وهطولاً كثيفاً للثلوج بشكل شل معه الحياة العامة، حيث أغلقت المدارس بعدد من الولايات، وكذلك الجامعات والمؤسسات الحكومية.

ويعني التحذير البرتقالي وجود مخاطر كبيرة مرتبطة بالظواهر الخطيرة مما يلزم اتخاذ الحيطة والحذر وتعزيز اليقظة؛ فيما يعني التحذير الأصفر وجود مخاطر مرتبطة بالظواهر الجوية العادية قد تكون أحيانا خطيرة محليا.