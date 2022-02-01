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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدعو جوتيريش لتقديم مرشح "جدير" لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا

أرشيفية
أرشيفية

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تقديم مرشحا جديرا لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "نتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم مرشحًا مناسبًا لرئاسة هذه البعثة في أسرع وقت ممكن"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وبحسب البيان، فإن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة في ظل غياب رئيس يتفق عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي في المرحلة الحالية الحاسمة من التسوية الليبية "يضعف الوساطة المحتملة وسلطة وفعالية جهود الأمم المتحدة".

وأضاف البيان "نحن مصممون على مواصلة البحث عن حلول مقبولة للطرفين بشأن القضايا المتبقية لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل ضمان عملها الكامل وفقا للتفويض المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه "لا يمكن تحقيق تقدم نحو تسوية سياسية طويلة الأمد إلا إذا تم ضمان طبعتها الشاملة ويشارك فيها جميع القوى المؤثرة في البلاد".

وللمرة الثالثة، وبإجماع أعضائه الـ 15 صوّت مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، تم تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، لمدة 3 أشهر فقط، أي حتى الثلاثين من أبريل المقبل.

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