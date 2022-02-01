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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في أجواء مشمسة.. ريهام أيمن تتألق في أحدث إطلالاتها

صدى البلد

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها صورا جديدة  عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" .

وظهرت ريهام أيمن بإطلالة شتوية جذابة في أجواء صباحية، وكتبت معلقة من خلال صورها “يوم مشمس جميل. أخيرًا الطقس دافئ بدرجة كافية!!”.

وكان الفنان شريف رمزي، هنأ زوجته الفنانة ريهام أيمن، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورًا تجمعه بهاعبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".
 

وعلق شريف رمزي عليها: "دايماً بنتقد الناس اللي بتكتب لبعض رسايل علي السوشيال ميديا لكن إنتي تستاهلي اني اقولك بحبك قدام الناس كلها وأعرفهم انك أحلى وأجمل أم وست وزوجة في العالم، كل سنة وأنتي طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي".


 

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