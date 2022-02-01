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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي - كأس العالم للأندية

بات السؤال الأكثر تداولًا في الشارع الرياضي وبين الجماهير الأهلاوية عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي المقرر لها يوم السبت القادم الموافق 5 فبراير في دور ربع النهائي بكأس العالم للأندية.

قنوات بي إن سبورتس لم تعلن عن نقل البطولة المقامة في الإمارات، في أول نسخة لم تفلح في الحصول على حقوق بثها القناة الرياضية الأوسع انتشارًا في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية التي تبث عبر القمر الصناعي عرب سات في منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية حصولها على حقوق بث المباريات.

لكن القناة التي توجه بثها إلى الإمارات والمنطقة العربية لا تبث المباريات في مصر، وهو ما يقف حائلًا دون مشاهدة المصريين لها.

تطبيق إلكتروني 

لكن القناة أعلنت خبرًا سارًا بنقل مباريات كأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS" المجاني أو تطبيق STARZPLAY التابع لها والذي يعد من أهم منصات المشاهدة في الوطن العربي.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق بسهولة، مقابل رسوم في حدود 100 جنيه شهريًا ومتابعة المباريات بشكل مجاني من خلاله.

قناة أبو ظبي إكسترا 

وفي خبر سار يترقبه عشاق الكرة في مصر، أعلنت قناة أبو ظبي الريساضية إطلاق قناة مخصصة تحت اسم "أبوظبي إكسترا" وتكون مخصصة لبث مباريات وأخبار البطولة مصحوبة باستودياهات تحليلية واهتمام خاص بالفرق العربية المتأهلة.

ومن المقرر أن تنطلق القناة بداية من يوم 2 فبراير الساعة 12 ظهرًا، مع خريطة برامجية تغطي كافة أحداث البطولة.

قناة سعودية تعلن بث المباريات 

وأعلنت شركة الرياضة السعودية SSC حصولها على حقوق بث المباريات من خلال منصاتها على الأقمار الصناعية وتطبيقات الهاتف.

ونشرت الشركة السعودية بيانًا قالت فيه: « يسر شركة الرياضة السعودية أن تعلن عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط 2022 ».

وتابعت: «ستنقل المباريات حصريا في السعودية عبر قنوات SSC بالإضافة إلى منصة شاهد VIP ضمن الباقة الرياضية».

المشاركون في البطولة 

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية كل من الأهلي المصري بطل إفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، والجزيرة الإماراتي بطل البلد المستضيف.

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