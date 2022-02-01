سعر تذكرة سفر جماهير الأهلي إلى دبي لتشجيع الأحمر في كأس العالم للأندية.. فيديو

قال يحيي راشد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، إن طائرة لاعبي الأهلي وصلت إلي دبي وبها أيضا الجهاز الفني المعاون للفريق، مؤكدا أن يوم 4 - 2 سيكون ميعاد الرحلة الثانية، والتي يوجد على متنها مجموعة من المشجعين الذين يرغبون في مشاهد المباراة .

واضاف يحيي راشد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن تكلفة الرحلة بأكملها للمشجع الواحد 11 الف جنيه منذ الذهاب حتي العودة ، مؤكدا أن شركة الأهلي للخدمات الرياضية هي واحدة من الـ 3 شركات التي أسسها النادي الأهلي مؤخرا .

واوضح يحيي راشد ، إن النادي الأهلي صاحب اسم كبير جدا، موضحا أن سبب إنشاء الشركة هو تهافت جميع مشجعي النادي من مختلف الدول لمشاهدة مباريات الفريق المختلفة.