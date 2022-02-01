فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء توضح حكم قضاء رمضان في رجب بـ نيتين.. إخراج الزكاة للأقارب المحتاجين رغم تبذيرهم.. وتنصح التائبين: انسوا ذنوب الماضي

فتاوى تشغل الأذهان

أستاذ بالأزهر: اللغة العربية أصل العبادة وشرط قبول الصلاة وقراءة القرآن

رمضان عبدالمعز : الذكر أقوى جندي لله على وجه الأرض

هل يجوز قضاء صوم رمضان في رجب بـ نيتين؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء تنصح التائبين: تذكر الجفا بعد الصفا جفا.. فيديو

حكم الزكاة للأقارب المحتاجين رغم تبذيرهم .. مستشار المفتي يجيب

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

وقال الدكتور صابر عبدالدايم، عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق، أن اختلاف اللغة آية من آيات الله.

وأضاف صابر عبد الدايم، في ندوة بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن كل لغات العالم استفادت من اللغة العربية، فهي أصل العبادة وبدونها لن تقبل أي عبادة، فلا صلاة إلا بالعربية ولا قراءة للقرآن الكريم إلا بها، كما أنها تعبر عن الهوية وأصبحت الآن تواجه تحديات خطيرة ومثيرة في واقعنا المعاصر ومن ذلك سيطرة اللغات الأجنبية على الكثير من المجالات، ولكن علينا الاعتزاز بلغتنا حفاظًا على هويتنا.



وكشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن أقوى جندي من جنود الله تبارك وتعالى في الأرض، مشيراً إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى هو أقوى جندي على وجه الكرة الأرضية.

وقال "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: سيدنا علي سئل عن أقوى خلق الله فقال الحديد، ثم وجد الحديد تصهره النار، ثم النار تطفئ النار.. إلخ".

واستدل بما هو مأثور: “إذا وقفت أمامك سدود فعليك بآخر هود”، حيث يقول الله تبارك وتعالى: "ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه" كررها 100 مرة، وكن على يقين بها.

وتابع: ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، موضحاً أن هناك خطوات تجعلك على طمئنة من الغد وردت في القرآن والسنة، منها أن الله هو الرزاق، وأنه هو من بيده الرحمة ولا يمكن لأحد أن يمسكها عنك إن قدرت".

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول "عليا يومان من رمضان فهل يجوز أصومهم بنيتين فى رجب ؟ وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأجاب وسام، قائلًا: نعم يجوز لك أن تصوم ما عليك من رمضان فى رجب، فكل يوم تصومه فى رجب بنية القضاء وصادف التنفل بالصيام فى رجب يحصل به هذا الثواب أيضًا.



وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من شاب يقول “هل أتذكر الذنوب الماضية بعد التوبة؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن شاب دخل على سيدنا الإمام الجنيد، وسأله: يا إمام أتذكر ذنبي أم أنساه؟ فأجابه بلا ، متابعا في إجابته: تذكر الجفا بعد الصفا جفا.

وأشار إلى أن المسلم التائب من الذنب عليه ألا يتذكر الذنب في الماضي قبل التوبة، وينشغل أفضل بالعبادة وعلى أن ينسى هذه الذنوب.

كما ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، من خلال برنامج دقيقة فقهية المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، يقول "هل تجوز الزكاة على الأقارب الذين هم بحاجة إلى النفقة ولكنهم مُبَذِّرون؟

وقال عاشور في رده على السائل: التبذير يكون بإنفاق المال في الحرام وإن قلَّ ، وهو منهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا} [الإسراء: 26].

وتابع: ذهب الجمهور إلى جواز إعطاء القريب الفقير أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحال مَن هو مِثْلُه ، وذلك لدخوله تحت المصارف الشرعيَّة التي حددها الله تعالى في قولِه : {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَاكِينِ وَٱلۡعَامِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

وشدد على أن القريب المُبَذِّر إذا وصل إلى درجة الفقر والمسكنة يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ، إذا لم تكن نفقته واجبة على المزكِّي ، مع تنفيره من الإسراف ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة .