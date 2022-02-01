مى عبد الحميد: الوحدات الأغلى تخضع لمبادرة التمويل العقاري بنظام 8% متناقصة| خاص

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، تفاصيل أكبر طرح للواحدات السكنية لمتوسطي الدخل، والذى أعلن عنه صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحة أنه تم طرح 7000 وحدة سكنية موزعين على عدد كبير من المدن الجديدة بأسعار مختلفة ومساحات مختلفة وذلك حتى مناسبة لكافة الشرائح .

وأضافت عبد الحميد، فى تصريح خاص أنه من المتوقع أن يشهد هذا الطرح إقبال كبير من المواطنين، ومن المقرر أن يتم طرح عدد من الوحدات الإضافية لمتوسطى الدخل تباعاً.

وتابعت أن المواطنين سيستفيدون من مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقارى بنظاميه 3% أو 8% ، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية الأغلى ستخضع لمبادرة الـ 8% وستكون مدة التمويل القصوى تصل لـ 25 سنة ، أما الوحدات السكنية الأقل من مليون و400 ألف ستخضع لمبادرة الـ 3% وتصل مدة التمويل في هذه المبادرة لـ 30 سنة .

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من الوحدات السكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، جاهزة للتسليم الفورى للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التى وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة، وذلك بداية من 15 فبراير القادم، و يشمل الطرح وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA"، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحدات سكنية بمشروع سكن مصر ودار مصر وجنة

ويعد هذا هو الطرح الثاني من نوعه من قِبَلِ الصندوق للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مشروعات "سكن مصر، ودار مصر، و"JANNA"، وهو ما يؤكد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.