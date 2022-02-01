وفاة أب وأم و5 أبناء.. مأساة الشرابية في «البرلمان» تبحث عن الجاني

عاد الأستاذ محمد شكري مدير مدرسة الطبري من عمله، الى مسكنه بالشرابية، وانتظر عودة أبنائه الكبرى من عملها، والباقون من الجامعة أو من المدارس للاطمئنان على سير الامتحانات، وسار اليوم بشكل طبيعي إلى أن خلدوا للنوم، ولم يكن يعلم احدهم أنها النومة الأخيرة في رحلتهم عبر الدنيا إلى الدار الأخرة، حيث تسرب غاز البوتاجاز أثناء نومهم، ولقي الجميع مصرعهم.

بداية المأساة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية، ليتم إبلاغ قسم شرطة الشرابية في القاهرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثروا على 7 جثث لأسرة كاملة داخل شقتهم بدائرة القسم، زوج وزوجة وأبنائهم الخمسة.

وبإجراء التحريات تبين أن الضحايا لقوا مصرعهم اختناقًا بالغاز، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، واتّخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



النيابة تستمع للشهود

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، لأقوال ابن خالة مدير مدرسة الطبرى المتوفى رفقة أسرته داخل شقتهم في منطقة الشرابية، إثر تسرب الغاز الطبيعي.

وقال الشاهد، إنهم وجدوا سخان الغاز لا يزال يعمل عند دخولهم للشقة، وعثروا على أفراد الأسرة المنكوبة وقد لفظوا أنفاسهم جراء استنشاق كمية غاز ثاني أكسيد الكربون، مضيفا أنه يقيم بذات العقار في منزل العائلة، ولاحظ أن موتور المياه يعمل باستمرار دون صعود المياه لشقته، فصعد لجميع الشقق لمعرفة من ترك الموتور يعمل، وطرق باب الشقة الخاصة بنجل خالته فلم يستجب ففتح الباب بمفك، وبصحبته أحد أفراد العائلة، مقيم بذات العقار، ليفاجئوا برائحة غاز كثيف.

وعثروا على جثث محمد شكري، 58 سنة، مدير مدرسه الطبري، وزوجته منال حسب النبي، ربة منزل، وأبناؤهما سارة 26 سنة، مدرسة، وعمر، 23 سنة، طالب بكلية هندسة، وعاطف 19 سنة، طالب بالمرحلة الثانوية، وسما، 15 سنة طالبة، سمية، 13 سنة طالبة، وتم نقل الجثث للمشرحة.

نتيجة التحقيقات

وتوصلت التحقيقات إلى أن السخان نتيجة عمله لفترة طويلة حدث به عطلًا بالأتوماتيك، وأفادت التحقيقات الأولية بأن مدير المدرسة وأفراد أسرته "زوجته وأبنائهما الـ5" لفظوا أنفاسهم بسبب غاز السخان، ولا توجد شبهة جنائية.

طلب إحاطة برلماني بسبب تسرب الغاز في الشرابية

تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بسبب إهمال وصيانة شركات الغاز وتسرب الغاز بعدد كبير من الشقق السكنية داخل دائرة الشرابية الآونة الأخيرة.

النائب عمر وطني

وأكد وطني، أن تسرب الغاز أصبح متكرر بشكل كبير في الشرابية والزاوية الحمراء، نتيجة عدم توافر نسب الجودة في التركيب وعدم تطبيق نظم السلامة والصحة المهنية، كما أصبح هناك العديد من الشركات غير المرخصة وغير المعروفة تقوم بتوصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى المنازل، ما تسبب في موت الكثير من المواطنين، وأخرهم أسرة كاملة، نتيجة تسريب الغاز.